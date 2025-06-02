Силовики раскрыли схему по обналичиванию незаконно полученных кредитов. В деле замешаны сотрудники банка и помощники хокима

Любопытный факт: заместитель управляющего, фигурирующий в этом деле, уже дважды был судим — в 2000 и 2015 годах за мошенничество и дачу взятки. Но, несмотря на это, он не только снова оказался в банковской системе, но и занял руководящую должность. Возникает закономерный вопрос: каким образом человек с таким прошлым прошёл проверку при приёме на работу? Или в нашей системе это больше не считается проблемой?