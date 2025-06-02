Силовики раскрыли схему по обналичиванию незаконно полученных кредитов. В деле замешаны сотрудники банка и помощники хокима

Оперативникам Службы государственной безопасности поступила информация о том, что банкир, работающий в центре банковских услуг АКБ «Халк банки», совместно с заместителем управляющего этого центра, потребовал 10 миллионов сумов «вознаграждения» за оформление кредита в размере 66 миллионов сумов на имя двух граждан.
В ходе оперативного мероприятия сотрудник банка был задержан с поличным при получении указанной суммы. При дальнейшей проверке выяснилось, что ранее они уже получали деньги за аналогичные схемы.
Но на этом история не заканчивается. Выяснилось, что в преступную схему были вовлечены и другие лица: два помощника хокима, работающие в махаллях Узбекистанского района, а также руководитель частной компании, специализирующейся на оптовой торговле. Используя поддельные документы, они при помощи должностных лиц банковского центра оформили кредиты на сумму 153 миллиона сумов на имя подставных лиц. Средства были обналичены и попросту расхищены.
В отношении всех участников схемы возбуждено уголовное дело по части 3 пункта «в» статьи 168 Уголовного кодекса (мошенничество с использованием служебного положения), сейчас проводятся следственные действия.
Любопытный факт: заместитель управляющего, фигурирующий в этом деле, уже дважды был судим — в 2000 и 2015 годах за мошенничество и дачу взятки. Но, несмотря на это, он не только снова оказался в банковской системе, но и занял руководящую должность. Возникает закономерный вопрос: каким образом человек с таким прошлым прошёл проверку при приёме на работу? Или в нашей системе это больше не считается проблемой?