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ФСБ пресекла диверсию на Дальнем Востоке, задержаны агенты украинских спецслужб

Сотрудники УФСБ по Приморскому краю пресекли попытку диверсии на участке Дальневосточной железной дороги. Об этом в понедельник, 2 июня, сообщили пресс-служба управления.

Сотрудники УФСБ по Приморскому краю пресекли попытку диверсии на участке Дальневосточной железной дороги. Об этом в понедельник, 2 июня, сообщили пресс-служба управления.

Установлено, что двое 19-летних жителей края планировали поджечь железнодорожные релейные шкафы по заданию украинских спецслужб, рассчитывая получить за это денежное вознаграждение.

— УФСБ России по Приморскому краю пресечена диверсия на участке Дальневосточной железной дороги, — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 281, часть 2, пункт «а» Уголовного кодекса Российской Федерации («Диверсия»). Задержанные были взяты под стражу. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

Ночью 1 июня в Брянской области неизвестные подорвали мост, под которым в тот момент шел пассажирский состав. В результате его крушения погибли семь человек, еще 71 человек пострадал, из них 44 остаются в медицинских учреждениях. «Вечерняя Москва» рассказала о подробностях трагедии.

Также ночью 1 июня на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка в Железногорском районе Курской области во время движения грузового локомотива произошло обрушение железнодорожного моста. Часть состава рухнула на автомобильную дорогу под мостом, а тепловоз загорелся, но пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Остальные вагоны остались на железнодорожных путях.