В Иркутске работники госпиталя делали липовые справки для призывников

Руководитель отделения военного госпиталя, врач-невролог и технический работник областной больницы занималась изготовлением поддельных медицинских заключений. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе судов Иркутской области, преступная схема работала несколько лет — медработники выписывали призывникам и военнослужащим фиктивные диагнозы, позволяющие избежать службы в армии. За свои «услуги» они получали крупные денежные суммы, общий размер которых превысил два с половиной миллиона рублей.