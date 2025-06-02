В Иркутске работники госпиталя делали липовые справки для призывников

Руководитель отделения военного госпиталя, врач-невролог и технический работник областной больницы занималась изготовлением поддельных медицинских заключений. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе судов Иркутской области, преступная схема работала несколько лет — медработники выписывали призывникам и военнослужащим фиктивные диагнозы, позволяющие избежать службы в армии. За свои «услуги» они получали крупные денежные суммы, общий размер которых превысил два с половиной миллиона рублей.
— Приговором Свердловского районного суда г. Иркутска мужчины признаны виновными. Им назначено наказание: первому — в виде лишения свободы сроком на 4 года со штрафом в размере 800 000 рублей с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, — поделились в ведомстве.
Наиболее строгое наказание — 11 лет заключения — получил врач-невролог, который дополнительно лишился права заниматься профессиональной деятельностью на пять лет. Еще один его сообщник отправится за решетку на пять лет.
Помимо тюремных сроков, мужчин обязали выплатить крупные штрафы в размере от 800 тысяч до полутора миллионов рублей. Суд также постановил конфисковать в пользу государства все полученные незаконно деньги.