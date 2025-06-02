Оба кандидата в президенты Польши объявили о своей победе: один из них хвастался ГУЛАГом и спорил с Зеленским

В Польше завершился второй тур президентских выборов.
В Польше завершился второй тур президентских выборов, где сошлись мэр Варшавы Рафал Тшасковский и глава Института национальной памяти Кароль Навроцкий. Кандидаты предлагают принципиально разные векторы развития страны. Подробности — в материале URA.RU.
Позиции кандидатов.
Президент в Польше имеет ограниченные полномочия, но влияет на внешнюю политику. Оба кандидата выступают за увеличение военных расходов до 5% ВВП. Исход выборов может повлиять на отношения Польши с Украиной, позицию по российским санкциям и внутреннюю социальную политику.
Победа Тшасковского усилит проевропейский курс, а избрание Навроцкого может осложнить диалог с ЕС, но укрепит связи с США. Итоги голосования станут известны в ближайшие часы. Разрыв между кандидатами минимален — исход может решить польская диаспора за рубежом.
Хвалился ГУЛАГом и угрожает Украине: кто такой оппозиционер Кароль Навроцкий.
42-летний историк Кароль Навроцкий — консерватор, руководитель Института национальной памяти, выдвинут оппозиционной партией «Право и справедливость». Его победа создаст систему «сдержек и противовесов» нынешнему правительству.
Род занятий: историк, руководитель Института национальной памяти Польши с июля 2021 года; ранее — директор Музея Второй мировой войны в Гданьске.
Семейное положение: женат на Марте Навроцкой, воспитывает троих детей.
Ключевые тезисы:
Экономика: Снижение налогов, развитие атомной энергетики, поддержка фермеров, развитие современных технологий, модернизация дорожной инфраструктуры;Традиции: сохранение христианских ценностей;Международные отношения: Ориентация на США, скептически относится к Украине и и требует признать Волынскую резню, критиковал президента Украины Владимира Зеленского и спорил c ним, обвинив его в «неприличных действиях» в отношении Польши;Армия: Расширение ВС до 300 тыс. человек при сохранении 5% ВВП на оборону.
Скандалы: В молодости был футбольным хулиганом и участвовал в фанатских драках. Известен разрушением советских памятников — в феврале 2024 года МВД России объявило Навроцкого в розыск по уголовному делу о разрушении памятников советским воинам.
На предвыборном митинге кандидат Навроцкий заявил, что Россия якобы «преследует» его уже два года и ему «грозит ГУЛАГом». По его словам, это связано с уничтожением более 40 советских памятников, когда он возглавлял Институт национальной памяти Польши.
Проиграл Дуде и управлял Варшавой: кто такой либерал Рафал Тшасковский.
53-летний мэр Варшавы Рафал Тшасковский — либеральный политик, представляет правящую партию «Гражданская платформа» и пользуется поддержкой премьер-министра Дональда Туска. В случае победы это означает полную концентрацию власти в руках действующего правительства.
Род занятий: мэр Варшавы с ноября 2018 г; ранее — министр администрирования и цифровизации (2013−2014), госсекретарь по европейским вопросам в МИД (2014−2015) депутат Европарламента (2009−2013), депутат Сейма (2015−2018).
Семейное положение: женат на Малгожате Тшасковской; двое детей — Александра (2004 года рождения) и Станислав (2009 года рождения).
Для Тшасковского это уже вторая попытка побороться за президентское кресло. В прошлый раз, в 2020 году, он уступил действующему главе государства Анджею Дуде.
Основные позиции:
Экономика: Создание нового промышленного кластера в Подкарпатье, поддержка бизнеса и фермеров;Социалка: Право на аборты, отмена обязательной военной службы;Внешняя политика: Укрепление связей с ЕС, жесткая антироссийская позиция, безоговорочная поддержка Украины;Безопасность: Увеличение оборонных расходов до 5% ВВП с акцентом на модернизацию армии.
Скандалы: Обвинения в излишней уступчивости Брюсселю, радикальное отношение к украинским беженцам и обещание, что на пособия смогут рассчитывать только те, кто работает и проживает в Польше.
Главное отличие: Тшасковский делает ставку на интеграцию с ЕС, тогда как Навроцкий хочет сохранить польский суверенитет, опираясь на США. Оба кандидата поддерживают конфронтацию с Россией, но по разным схемам.
Что показали late poll и когда будут результаты выборов.
В воскресенье вечером в Польше завершился второй тур президентских выборов, итоги которого остаются неопределенными из-за расхождения данных различных социологических опросов. Согласно exit poll, победу с минимальным перевесом одержал кандидат от правящей коалиции Рафал Тшасковский, набравший 50,3% голосов.
Однако более поздний late poll от Ipsos показывает обратную картину — лидерство оппозиционного кандидата Кароля Навроцкого с 50,7% против 49,3% у соперника. Разница между кандидатами в обоих случаях меньше статистической погрешности, что делает исход выборов непредсказуемым. Официальные результаты, которые станут известны после полного подсчета бюллетеней, ожидаются в понедельник 2 июня или во вторник 3 июня.
Итоги президентских выборов в Польше станут известны только после завершения подсчета всех бюллетеней, который продолжается. Однако, и кандидат от правящей коалиции, мэр Варшавы Рафал Тшасковский, и представитель оппозиции Кароль Навроцкий уже объявили себя победителями второго тура президентских выборов.