Оба кандидата в президенты Польши объявили о своей победе: один из них хвастался ГУЛАГом и спорил с Зеленским

На предвыборном митинге кандидат Навроцкий заявил, что Россия якобы «преследует» его уже два года и ему «грозит ГУЛАГом». По его словам, это связано с уничтожением более 40 советских памятников, когда он возглавлял Институт национальной памяти Польши.