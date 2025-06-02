Хабаровчанка отдала мошенникам 1 млн рублей за «электронную медкарту»

В Хабаровске 65-летняя пенсионерка отдала мошенникам 1 млн рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Женщине позвонила «сотрудница поликлиники» и предложила оформить «цифровую электронную медицинскую карту», для чего требовалось назвать СНИЛС.
Потерпевшая не усомнилась и назвала данные. После этого уже по видеосвязи позвонил «сотрудник Центробанка» и рассказал стандартную для мошенников историю: якобы от лица хабаровчанки пытаются совершать переводы. Преступник при этом продемонстрировал «фотографию» якобы того, кто совершает перевод — мошенники подделывают любые изображения.
После этого от пенсионерки потребовали использовать другой телефон, новую сим-карту, наушники и открыть счет в банке. Женщина выполнила все указания, после чего ей было предложено, как и всем жертвам этого преступного сценария, «спасать деньги» на «безопасном счету». Она сняла свои сбережения и через банкомат отправила мошенникам.
И только после этого рассказала о произошедшем сыну, который объяснил, что ее деньги украли мошенники, а затем обратилась в полицию.
Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Прокуратура края напоминает: сотрудники государственных органов никогда не звонят через социальные сети и мессенджеры, в том числе по видеосвязи. Если вам позвонили или написали с незнакомого номера и представились сотрудниками банков, сервисов, правоохранительных ведомств, госучреждений — кладите трубку. Это мошенники. Никому не сообщайте СНИЛС: с его помощью можно войти в личный кабинет портала «Госуслуги», — сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
Напомним, ранее трое хабаровчан перевели преступникам на «безопасные счета» 9,1 млн рублей.