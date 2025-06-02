Хабаровчанка отдала мошенникам 1 млн рублей за «электронную медкарту»

После этого от пенсионерки потребовали использовать другой телефон, новую сим-карту, наушники и открыть счет в банке. Женщина выполнила все указания, после чего ей было предложено, как и всем жертвам этого преступного сценария, «спасать деньги» на «безопасном счету». Она сняла свои сбережения и через банкомат отправила мошенникам.