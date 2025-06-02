Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд в Новосибирске приговорил министра ЖКХ к 1,5 годам колонии

Суд в Новосибирске приговорил министра ЖКХ Архипова к 1,5 годам колонии.

Источник: Freepik

НОВОСИБИРСК, 2 июн — РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска в понедельник приговорил обвиняемого в должностных преступлениях министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова к 1,5 годам колонии, но освободил от наказания в связи с его отбытием, передает корреспондент РИА Новости.

«Признать Архипова Дениса Николаевича виновным… Назначить наказание в виде одного года шести месяцев исправительной колонии общего режима. От отбывания наказания Архипова освободить в связи с его полным отбытием», — сказала судья Елена Хусиханова.