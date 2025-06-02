Суд в Новосибирске приговорил министра ЖКХ к 1,5 годам колонии

НОВОСИБИРСК, 2 июн — РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска в понедельник приговорил обвиняемого в должностных преступлениях министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова к 1,5 годам колонии, но освободил от наказания в связи с его отбытием, передает корреспондент РИА Новости.