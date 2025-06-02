Самарцев напугал внезапный грохот неожиданного салюта ночью 1 июня

Вечером 1 июня жителей Самары удивил неожиданный грохот, доносившийся со стороны набережной.
Сначала многие подумали, что это гром, но вскоре стало ясно, что это салют, который устроили после гала-концерта IV Музыкального фестиваля Юрия Башмета.
Жительница Самары Александра рассказала, что они с семьей решили, что начался дождь, но когда раскаты продолжились, а дождя не было, они поняли, что это что-то другое.
Другая самарчанка, Ксения, поделилась, что они тоже не знали о салюте и сначала подумали, что это гроза. Но когда поняли, что это салют, их охватила радость. Об этом сообщил портал 63.ру.
Депутат Госдумы от Самарской области Михаил Матвеев также был удивлен салютом и написал в своем телеграм-канале, что хотел бы узнать, кто и зачем устроил это.
Выяснилось, что салют был запущен после гала-концерта фестиваля Юрия Башмета, который прошел в амфитеатре на склоне у здания правительства региона.
«Отменять салют, несмотря на события в стране и то, что он не анонсировался, не стали, ибо уплочено», — возмутился депутат.
Подписывайтесь на наш канал в Телеграме, чтобы не пропустить новостей по Самаре и Самарской области!