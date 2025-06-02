Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач детского хосписа погибла при подрыве моста в Брянской области

В результате подрыва моста в Брянской области погибла Виолетта Горыня, врач паллиативной помощи из детского хосписа «Дом с маяком». Об этом сообщила учредитель организации Лидия Мониава на своей странице в Facebook*.

В результате подрыва моста в Брянской области погибла Виолетта Горыня, врач паллиативной помощи из детского хосписа «Дом с маяком». Об этом сообщила учредитель организации Лидия Мониава на своей странице в Facebook*.

32-летняя женщина находилась в поезде вместе с семьей. Ее муж не пострадал, а дети в возрасте семи лет и пяти месяцев получили переломы. Младенец был доставлен в Москву на вертолете. Супруг погибшей ехал на верхнем ярусе и получил минимальные травмы.

Ночью 1 июня в Брянской области неизвестные подорвали мост, под которым в тот момент шел пассажирский состав. В результате его крушения погибли семь человек, еще 71 человек пострадал, из них 44 остаются в медицинских учреждениях. «Вечерняя Москва» рассказала о подробностях трагедии.

*Деятельность Meta (соцсеть Facebook) запрещена в России как экстремистская.