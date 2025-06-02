Врач детского хосписа погибла при подрыве моста в Брянской области

В результате подрыва моста в Брянской области погибла Виолетта Горыня, врач паллиативной помощи из детского хосписа «Дом с маяком». Об этом сообщила учредитель организации Лидия Мониава на своей странице в Facebook*.
32-летняя женщина находилась в поезде вместе с семьей. Ее муж не пострадал, а дети в возрасте семи лет и пяти месяцев получили переломы. Младенец был доставлен в Москву на вертолете. Супруг погибшей ехал на верхнем ярусе и получил минимальные травмы.
Ночью 1 июня в Брянской области неизвестные подорвали мост, под которым в тот момент шел пассажирский состав. В результате его крушения погибли семь человек, еще 71 человек пострадал, из них 44 остаются в медицинских учреждениях. «Вечерняя Москва» рассказала о подробностях трагедии.
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