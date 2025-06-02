В Челябинске задержали арендаторов и владельцев склада с дронами ВСУ

По предварительной информации, в Челябинске задержаны арендаторы складского помещения, где предположительно собирали и хранили украинские FPV-беспилотники.
Об этом информирует SHOT.
Как указал Telegram-канал Mash, задержали также владельцев челябинского склада, на котором могли комплектовать контейнеры с дронами. Они сдавали объект за 350 тысяч рублей ежемесячно через риелторскую компанию.
Добавим, по сведениям Сергея Колясникова, известного как Zergulio, склад располагался по адресу: Свердловский тракт, 28А.
В настоящее время помещения пустуют, но эксперты уже приступили к исследованиям — в частности, отобраны пробы грунта для анализа на предмет следов взрывчатки. По данным Telegram-канала, задержанные арендаторы потенциально причастны к логистике атак с применением беспилотников, одна из которых недавно произошла в Сибири.
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