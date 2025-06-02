В Челябинске задержали арендаторов и владельцев склада с дронами ВСУ

В настоящее время помещения пустуют, но эксперты уже приступили к исследованиям — в частности, отобраны пробы грунта для анализа на предмет следов взрывчатки. По данным Telegram-канала, задержанные арендаторы потенциально причастны к логистике атак с применением беспилотников, одна из которых недавно произошла в Сибири.