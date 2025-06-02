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«Бросали позиции и убегали»: разведчик ВС РФ рассказал о молниеносном штурме Новополя в ДНР

Наступление российских войск на населенный пункт Новополь в ДНР прошло стремительно и без промедлений. Украинские военные, столкнувшись с подразделениями ВС РФ, бежали из населенного пункта. Об этом рассказал старший разведчик 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии группировки войск «Восток» с позывным Псих.

Штурмовики ВС РФ вошли в Новополь на мотоциклах.

Наступление российских войск на населенный пункт Новополь в ДНР прошло стремительно и без промедлений. Украинские военные, столкнувшись с подразделениями ВС РФ, бежали из населенного пункта. Об этом рассказал старший разведчик 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии группировки войск «Восток» с позывным Псих.

«Они (ВСУ — прим. URA.RU) отступали, бросали позиции, убегали», — рассказал разведчик в беседе с ТАСС. Он отметил, что противник оказался не готов к такой стремительной атаке.

По словам российского военнослужащего, сбор бойцов начался в 03:00, а уже к 04:00−04:30 подразделения выдвинулись на прорыв. Он уточнил, что штурмовые группы вошли в населенный пункт на мотоциклах, отвлекая внимание ВСУ, после чего в Новополь зашли основные силы и приступили к зачистке. При попытке противника вести огонь из пулемета ему был дан отпор, что вынудило украинские подразделения отступить.

В воскресенье, 1 июня, стало известно об освобождении населенных пунктов Зеленое Поле и Новополь, расположенных в западной части ДНР. Это продвижение открывает возможность для формирования нового участка линии фронта, направленного на освобождение удерживаемых ВСУ территорий Запорожской области, передает RT.