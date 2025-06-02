«Бросали позиции и убегали»: разведчик ВС РФ рассказал о молниеносном штурме Новополя в ДНР

По словам российского военнослужащего, сбор бойцов начался в 03:00, а уже к 04:00−04:30 подразделения выдвинулись на прорыв. Он уточнил, что штурмовые группы вошли в населенный пункт на мотоциклах, отвлекая внимание ВСУ, после чего в Новополь зашли основные силы и приступили к зачистке. При попытке противника вести огонь из пулемета ему был дан отпор, что вынудило украинские подразделения отступить.