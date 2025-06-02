В Челябинской области погибла экс-участница «Дома-2» Кристина Белая

В соцсети сообщается, что все произошло в Карталах: «30.05.2025 ушла из жизни любимая дочь, сестра, внучка, племянница Савина Кристина Дмитриевна».
По одной из версии, 24-летняя девушка упала, когда вылезала из ванной, получила черепно-мозговую травму.
Близкие не стали называть причину смерти и попросили пользователей соцсетей воздержаться от преждевременных комментариев.
В среду, 4 июня, состоится церемония прощания. Желающих проститься приглашают в ритуальный зал, после запланирован поминальный обед.
На проекте девушка хотела построить отношения с Никитой Гурандой. Она поняла, что еще одна участница также строит отношения с молодым человеком и не намерена уступать. Тогда Кристина решила покинуть проект.