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В Челябинской области погибла экс-участница «Дома-2» Кристина Белая

В Челябинской области погибла бывшая участница телевизионного проекта «Дом-2» Кристина Белая, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Freepik

В соцсети сообщается, что все произошло в Карталах: «30.05.2025 ушла из жизни любимая дочь, сестра, внучка, племянница Савина Кристина Дмитриевна».

По одной из версии, 24-летняя девушка упала, когда вылезала из ванной, получила черепно-мозговую травму.

Близкие не стали называть причину смерти и попросили пользователей соцсетей воздержаться от преждевременных комментариев.

В среду, 4 июня, состоится церемония прощания. Желающих проститься приглашают в ритуальный зал, после запланирован поминальный обед.

На проекте девушка хотела построить отношения с Никитой Гурандой. Она поняла, что еще одна участница также строит отношения с молодым человеком и не намерена уступать. Тогда Кристина решила покинуть проект.