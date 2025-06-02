ФСБ в Приморском крае пресекла попытку диверсии на железной дороге

Напомним, 30 мая ФСБ проинформировала о задержании в Новгородской, Ленинградской и Тюменской областях шести человек, которые по заданию спецслужб Украины совершили поджоги объектов транспортной инфраструктуры и декораций к 9 мая. Против фигурантов были возбуждены уголовные дела по ч. 1, ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Им грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.