ФСБ в Приморском крае пресекла попытку диверсии на железной дороге

Федеральная служба безопасности России задержала двоих молодых людей за попытку поджога релейных шкафов на железной дороге в Приморском крае, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.
«Пресечена диверсия на участке Дальневосточной железной дороги», — уточнили в ведомстве.
По данным ФСБ, два 19-летних местных жителя действовали по заданию спецслужб Украины. Украинские кураторы предложили им денежное вознаграждение за поджог.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о диверсии (п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ). Им предъявили соответствующие обвинения и поместили под стражу.
Напомним, 30 мая ФСБ проинформировала о задержании в Новгородской, Ленинградской и Тюменской областях шести человек, которые по заданию спецслужб Украины совершили поджоги объектов транспортной инфраструктуры и декораций к 9 мая. Против фигурантов были возбуждены уголовные дела по ч. 1, ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Им грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.