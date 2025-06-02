Дудя* снова признали виновным

«Постановление судьи Таганского районного суда Москвы от 27 декабря 2024 г. по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 19.34 Кодекса РФ об административных правонарушениях в отношении Дудя Ю. А. оставить без изменения, жалобу — без удовлетворения», — передает ТАСС решение суда. Блогер ранее дважды привлекался к административной ответственности по этой статье, что создает основания для возбуждения уголовного дела.