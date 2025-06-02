Дудя* снова признали виновным

В отношении Дудя* могут возбудить уголовное дело.
Апелляционный суд подтвердил правомерность наложения штрафа на журналиста Юрия Дудя (внесен в реестр иностранных агентов) за отсутствие маркировки статуса иностранного агента. Об этом сообщается в материлах дела.
«Постановление судьи Таганского районного суда Москвы от 27 декабря 2024 г. по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 19.34 Кодекса РФ об административных правонарушениях в отношении Дудя Ю. А. оставить без изменения, жалобу — без удовлетворения», — передает ТАСС решение суда. Блогер ранее дважды привлекался к административной ответственности по этой статье, что создает основания для возбуждения уголовного дела.
Ранее Таганский районный суд Москвы оштрафовал Дудя за несоблюдение требований законодательства о деятельности иностранных агентов. Сумма штрафа составила на 45 тысяч рублей, передает «Национальная служба новостей».
*Юрий Дудь внесен в реестр иностранных агентов в РФ.