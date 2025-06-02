УФСБ пресекло диверсию с релейными шкафами на участке железной дороги в Приморье

Напомним, что в ночь на 1 июня в Брянской области произошло обрушение моста в Выгоничском районе. Конструкция рухнула на следовавший под ним пассажирский состав № 86 (Климов — Москва), что привело к сходу локомотива и вагонов с путей. В результате ЧП погибли 7 человек, более 70 получили травмы. Губернатор Александр Богомаз подтвердил версию о взрыве моста в момент прохождения поезда.