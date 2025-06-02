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УФСБ пресекло диверсию с релейными шкафами на участке железной дороги в Приморье

ФСБ пресекла попытку диверсии на железной дороге в Приморье.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники ФСБ предотвратили диверсионный акт на железнодорожной инфраструктуре Приморского края. В ходе операции были задержаны двое молодых людей, подозреваемых в попытке поджога релейных шкафов по указанию украинских координаторов, как сообщило региональное управление ведомства.

«УФСБ России по Приморскому краю пресечена диверсия на участке Дальневосточной железной дороги», — пояснили там.

Следственные мероприятия выявили, что двое 19-летних жителей региона по указанию украинских спецслужб предприняли попытку поджога железнодорожного оборудования, рассчитывая на денежное вознаграждение.

Напомним, что в ночь на 1 июня в Брянской области произошло обрушение моста в Выгоничском районе. Конструкция рухнула на следовавший под ним пассажирский состав № 86 (Климов — Москва), что привело к сходу локомотива и вагонов с путей. В результате ЧП погибли 7 человек, более 70 получили травмы. Губернатор Александр Богомаз подтвердил версию о взрыве моста в момент прохождения поезда.