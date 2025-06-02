ЧП на детской площадке в Ташкенте: девочка получила травмы, катаясь на качелях

По словам очевидцев, инцидент произошёл в махалле «Навбахор». Девочка, катаясь на качелях, получила травмы, после чего была госпитализирована на скорой помощи.
В хокимияте Чиланзарского района подтвердили происшествие и сообщили, что пострадавшая 9-летняя девочка приехала в Ташкент в гости вместе с родителями из Джизакской области. Она начала сильно раскачивать качели, превысив допустимую амплитуду, и, не успев вовремя выйти из зоны движения, получила удар.
Местные жители помогли ребёнку, вызвали скорую, девочке была оказана медицинская помощь. Сейчас, как сообщили представители махалли, состояние ребёнка оценивается как стабильное.
При этом в официальном заявлении подчёркивается, что качели находились в исправном состоянии, а причиной инцидента стала неосторожность девочки. Казалось бы — инцидент исчерпан. Но так ли это?
Если посмотреть на видео с места происшествия, которое распространил местный хокимият, возникает вполне логичный вопрос: можно ли вообще назвать это место безопасной детской площадкой? Она представляет собой плохо огороженный участок между домами с устаревшим оборудованием. И здесь уже неважно, кто и насколько «сильно раскачивался».
Во многих странах мира требования к детским площадкам давно регламентированы. В Европе и США оборудование должно соответствовать строгим стандартам безопасности — устанавливаются амортизирующие покрытия (резиновая плитка), качели и горки проходят обязательную сертификацию, и регулярную проверку, а вся территория ограждается. Более того, на каждой площадке размещаются таблички с правилами пользования на понятном языке — и для детей, и для родителей.
В Германии, например, качели не могут располагаться ближе 2 метров к другим объектам. В Сингапуре и Японии на площадках обязательно есть камеры наблюдения, а площадки регулярно проверяются на соответствие нормам.
А в Ташкенте — качели, которые «в порядке», стоят без мягкого покрытия, без инструкции и, судя по всему, без элементарного ухода. Чиновники после инцидента дружно рапортуют: «виноват ребенок и его родители». А когда будет виноват тот, кто отвечает за детские площадки? Разве то, что мы увидели на видео, можно назвать полноценной и безопасной площадкой? И сколько еще таких площадок в столице?
Да, в Ташкенте за последние несколько лет действительно появились хорошие, современные, показательные детские площадки. Яркие, безопасные, с прорезиненным покрытием, горками, качелями, спортивными элементами — всё как в лучших примерах городской инфраструктуры. Но есть одно большое «но»: таких площадок пока слишком мало. Они скорее исключение, чем норма.
Зато чего в избытке — это дворы, где детям играть попросту опасно. Полусгнившие качели, ржавая арматура, асфальт с выбоинами, торчащие провода, мусор. А чаще — вообще ничего. Ни песочницы, ни скамейки, ни уголка, где можно просто побегать. Всё пространство занято… машинами.
Пока городские власти не пересмотрят стандарты и не начнут требовать их исполнения от подрядчиков и управляющих компаний, трагедии — вопрос времени. Может быть, пришло время не перекладывать вину на «неосторожность» ребёнка, а начать модернизацию детской городской инфраструктуры?