ЧП на детской площадке в Ташкенте: девочка получила травмы, катаясь на качелях

А в Ташкенте — качели, которые «в порядке», стоят без мягкого покрытия, без инструкции и, судя по всему, без элементарного ухода. Чиновники после инцидента дружно рапортуют: «виноват ребенок и его родители». А когда будет виноват тот, кто отвечает за детские площадки? Разве то, что мы увидели на видео, можно назвать полноценной и безопасной площадкой? И сколько еще таких площадок в столице?