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ОПГ из осужденных разоблачили в колонии в области Абай

Суд в области Абай вынес приговор за вымогательство в колонии.

Источник: Baigenews

Впервые за последние годы в области Абай раскрыта и осуждена организованная преступная группа, действовавшая не где-нибудь, а прямо внутри исправительного учреждения, передает BAQ.KZ. Специализированный межрайонный суд по уголовным делам поставил точку в громком деле: восемь осужденных получили реальные сроки — от 8 до 13 лет лишения свободы.

Следствием установлено, что преступная группа, состоявшая из девяти заключенных, систематически вымогала деньги у других осужденных. Жертв принуждали к «добровольным» отказам от средств через жестокое обращение: применяли физическое насилие, психологическое давление и проводили унизительные «собрания», где человека фактически заставляли подчиняться «законам зоны», установленным самими вымогателями.

Из-за сложности дела и большого числа эпизодов расследование проводила прокуратура области. Удалось доказать устойчивый характер группировки, что позволило квалифицировать действия фигурантов по ч.1 и 2 ст. 262 УК РК (создание и участие в организованной преступной группе), а также по п.1 ч.4 ст. 194 (вымогательство в крупном размере).

Один из участников группы не дожил до приговора — расследование в его отношении было прекращено в связи со смертью. Остальные восьмеро получили наказание в виде длительных сроков заключения.

Судебный акт вступил в законную силу.