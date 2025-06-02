ОПГ из осужденных разоблачили в колонии в области Абай

Впервые за последние годы в области Абай раскрыта и осуждена организованная преступная группа, действовавшая не где-нибудь, а прямо внутри исправительного учреждения, передает BAQ.KZ. Специализированный межрайонный суд по уголовным делам поставил точку в громком деле: восемь осужденных получили реальные сроки — от 8 до 13 лет лишения свободы.