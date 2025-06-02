Власти Магнитогорска выплатят школьнице компенсацию после нападения бездомной собаки

Сообщается, что несовершеннолетняя направлялась в школу, ждала трамвай на остановке общественного транспорта, где к ней подбежали две бездомные собаки, одна из которых укусила за ногу.
В травмпункте зафиксировали укушенную ссадину левой голени и назначили лечение.
«Школьница испытывала нравственные страдания, физическую боль, частично была ограничена в передвижениях, проходила профилактическое лечение от бешенства, по настоящее время с опаской выходит на улицу, появилась боязнь животных», — отметили в прокуратуре региона.
Прокурор Орджоникидзевского района обратился в суд с иском о взыскании с администрации города причиненного морального вреда.
В пользу пострадавшей взыскана компенсация в сумме 50 тыс. рублей.