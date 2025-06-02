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Власти Магнитогорска выплатят школьнице компенсацию после нападения бездомной собаки

Власти Магнитогорска (Челябинская область) выплатят школьнице компенсацию после нападения бездомной собаки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: РИА "Новости"

Сообщается, что несовершеннолетняя направлялась в школу, ждала трамвай на остановке общественного транспорта, где к ней подбежали две бездомные собаки, одна из которых укусила за ногу.

В травмпункте зафиксировали укушенную ссадину левой голени и назначили лечение.

«Школьница испытывала нравственные страдания, физическую боль, частично была ограничена в передвижениях, проходила профилактическое лечение от бешенства, по настоящее время с опаской выходит на улицу, появилась боязнь животных», — отметили в прокуратуре региона.

Прокурор Орджоникидзевского района обратился в суд с иском о взыскании с администрации города причиненного морального вреда.

В пользу пострадавшей взыскана компенсация в сумме 50 тыс. рублей.