В ФБР сообщили о шести раненых при нападении на демонстрации в Колорадо

В Колорадо (США) при нападении на участников демонстрации в поддержку Израиля были ранены шесть человек, заявил специальный агент Федерального бюро расследований (ФБР) Марк Микалек. Трансляция велась на YouTube-канале администрации города Боулдера, где произошел инцидент.