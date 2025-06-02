В ФБР сообщили о шести раненых при нападении на демонстрации в Колорадо

В Колорадо (США) при нападении на участников демонстрации в поддержку Израиля были ранены шесть человек, заявил специальный агент Федерального бюро расследований (ФБР) Марк Микалек. Трансляция велась на YouTube-канале администрации города Боулдера, где произошел инцидент.
Микалек подтвердил, что пострадавшим от 67 до 88 лет. Они госпитализированы.
По словам начальника местного отделения полиции Стивена Редферна, состояние как минимум одно пострадавшего оценивается как критическое.
Микалек добавил, что личность подозреваемого установлена, им оказался 45-летний Мохаммед Сабри Соломон. Спецагент ФБР рассказал, что во время нападения подозреваемый прокричал: «Свободу Палестине». Происшествие расследуется как теракт.
Ранее сообщалось о нападении на участников шествия в Колорадро.