Актер «Улиц разбитых фонарей» чуть не погиб, обезвредив безумного стрелка

В Санкт-Петербурге в торговом центре «Меркурий» 20-летний молодой человек выстрелил из сигнального пистолета в актера сериала «Улицы разбитых фонарей» Валерия Музыку.
Находился в наркотическом опьянении.
Актер Валерий Музыка, который в настоящее время является сотрудником охранной службы фудпарка «Меркурий» в разговоре с aif.ru поделился шокирующими подробностями нападения, которое произошло накануне.
Музыка уточнил, что вопреки первоначальной информации из СМИ, нападавший находился не в состоянии алкогольного, а именно наркотического опьянения. Это, по словам актера, было очевидно по его поведению.
«Нападавший не был пьяным, он находился под воздействием наркотиков — по его поведению это было видно. Алкоголя у него не было. Он нервно дергался и бегал, был явно под чем-то», — рассказал актер.
Стрелял четыре раза и целился в лицо.
В комментарии aif.ru Музыка упомянул, что злоумышленник 4 раза встрелил в него, пытаясь направить пистолет прямо емц в лицо.
«На видео, которое я видел, два выстрела были направлены прямо мне в лицо — пытался меня убить. Всего было совершено четыре выстрела в меня», — рассказал он.
Актер подчеркнул, что если бы не сумел вовремя среагировать, вряд ли остался бы жив.
«Если бы я вовремя не отреагировал, думаю, сейчас бы я с вами не разговариал уже», — поделился Музыка.
Самостоятельно обезвредил стрелка.
Во время борьбы со злоумышленником Музыке, несмотря на полученные травмы, удалось обезвредить нападавшего.
«Мне удалось выбить пистолет из рук нападавшего и задержать. Потом подбежали ребята и помогли его скрутить», — рассказал aif.ru актер.
У актера Валерия Музыки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ожог и травму плеча. В комментарии aif.ru он сообщил, что в настоящее время проходит лечение в больнице.
Он добавил, что после случившегося получил поддержку от коллег-актеров, которые проявили заботу, интересовались его состоянием и желали скорейшего выздоровления.
«Руководство фудпарка связывалось со мной и пообещало оказать всю необходимую помощь», — отметил актер.
Валерий Музыка родился 24 июня 1976 года. За свою карьеру он сыграл в таких известных фильмах и сериалах, как «Улицы разбитых фонарей», «Невский. Тень архитектора», «Пустыня», «Ментовские войны 7», «Братство десанта», «Морские дьяволы 5» и других.