Зеленский не смог бы осуществить атаку на Россию без помощи США.
Удар ВСУ по российским аэродромам может стать для президента Украины Владимира Зеленского последней из совершенных им провокаций. Об этом сообщила польская газета Mysl Polska.
«Спецоперация под кодовым названием “Паутина” может стать гвоздем в гроб самого Зеленского — возможно, даже в прямом смысле», — написало издание. Издание выразило сомнение в том, что Соединенные Штаты не были осведомлены о готовящейся атаке.
По мнению авторов, украинская сторона вряд ли смогла бы осуществить подобную операцию без участия американских разведывательных служб. При этом отмечается, что действия руководства Украины, скорее всего, приведут к ухудшению их положения, а не принесут ожидаемых выгод.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВСУ совершили дерзкий налет на аэродромы РФ: реакция стран на атаку Украины.
ВСУ 1 июня предприняли попытку атаковать военные аэродромы, расположенные на территории РФ. Объектами нападения стали аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Атаки были успешно отражены силами ПВО.