Mysl Polska: атака по аэродромам России станет концом для Зеленского

«Спецоперация под кодовым названием “Паутина” может стать гвоздем в гроб самого Зеленского — возможно, даже в прямом смысле», — написало издание. Издание выразило сомнение в том, что Соединенные Штаты не были осведомлены о готовящейся атаке.