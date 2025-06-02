СК: Пропавших в Новокузнецке детей нашли живыми

Сообщение о пропаже детей поступило в правоохранительные органы после того как они ушли из дома утром и не вернулись до вечера. По факту исчезновения было возбуждено уголовное дело. На место происшествия незамедлительно выехала следственная группа, в состав которой вошли следователи по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты.