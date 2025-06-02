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СК: Пропавших в Новокузнецке детей нашли живыми

Пропавшие в Новокузнецке Кемеровской области восьмилетняя девочка и ее девятилетний брат, поиски которых начались в воскресенье, 1 июня, найдены живыми. Об этом в понедельник, 2 июня, сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

Пропавшие в Новокузнецке Кемеровской области восьмилетняя девочка и ее девятилетний брат, поиски которых начались в воскресенье, 1 июня, найдены живыми. Об этом в понедельник, 2 июня, сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

Сообщение о пропаже детей поступило в правоохранительные органы после того как они ушли из дома утром и не вернулись до вечера. По факту исчезновения было возбуждено уголовное дело. На место происшествия незамедлительно выехала следственная группа, в состав которой вошли следователи по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты.

В ходе поисковых мероприятий, которые проводились на улицах города, дети были обнаружены. По предварительным данным, в период отсутствия каких-либо преступлений в отношении них не совершалось.

— В настоящее время следователи продолжают выяснять причины и обстоятельства отсутствия малолетних, — говорится в сообщении.

Согласно результатам исследования, родители чаще всего сообщают о пропаже детей в сентябре — на этот месяц выпадает 13 процентов происшествий. Эксперты это связывают с началом учебного года: заканчиваются каникулы, дети начинают посещать школы, кружки без взрослых, меняется расписание маршрутов,.