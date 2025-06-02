В отношении Шпигеля открыли еще четыре производства о взыскании долгов

С начала текущего года в отношении Бориса Шпигеля, ранее занимавшего должность сенатора и осуждённого за передачу взятки бывшему главе Пензенской области Ивану Белозерцеву, было возбуждено четыре новых исполнительных производства на общую сумму более 400 тысяч рублей.
Согласно данным, наибольшая часть задолженности — 400 тысяч рублей — связана с неоплаченными процессуальными издержками, подлежащими выплате в доход государства. Остальные долги, превышающие 5 тысяч рублей, касаются имущественных взысканий в пользу физических и юридических лиц, а также исполнительных сборов.
Указанные производства были открыты в период с конца марта по середину мая. Всего на данный момент в отношении Шпигеля зарегистрировано 10 исполнительных производств. В январе сообщалось, что общая сумма его долгов превышает 8,6 млрд рублей, из которых более 8,1 млрд предназначены для поступления в государственный бюджет.
Шпигель и Белозерцев были приговорены к 11 и 12 годам лишения свободы соответственно по делу о коррупции. Им также назначили штрафы в размере свыше 450 млн рублей каждому. Осуждены и другие фигуранты дела: гендиректор компании «Фармация» Антон Колосков и бывшая супруга Шпигеля Евгения получили по 8,5 лет колонии, а посредники Фёдор Федотов и Геннадий Марков — по 7,5 лет.
Судом было установлено, что в 2019—2020 годах Шпигель и его жена передали Белозерцеву денежные средства, наручные часы и предоставили автомобиль в безвозмездное пользование. Взамен тот способствовал заключению контрактов между региональными медучреждениями и компаниями «Фармация» и «Биотэк». В ноябре 2024 года Шпигель был освобождён от отбывания наказания по состоянию здоровья.
Между тем экс-замглавы Тамбовской области Сергей Иванов, ставший фигурантом дела о получении взятки, был арестован по решению Мещанского райсуда Москвы.