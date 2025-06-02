В отношении Шпигеля открыли еще четыре производства о взыскании долгов

Шпигель и Белозерцев были приговорены к 11 и 12 годам лишения свободы соответственно по делу о коррупции. Им также назначили штрафы в размере свыше 450 млн рублей каждому. Осуждены и другие фигуранты дела: гендиректор компании «Фармация» Антон Колосков и бывшая супруга Шпигеля Евгения получили по 8,5 лет колонии, а посредники Фёдор Федотов и Геннадий Марков — по 7,5 лет.