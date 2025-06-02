На выборах президента в Польше победил кандидат, объявленный в России в розыск

Кароль Навроцкий — историк по образованию, ему 42 года. Он придерживается консервативных идей, руководит Институтом национальной памяти. Женат, воспитывает троих детей. Навроцкий замешан в сносе памятников воинам Красной Армии на территории Польши. За это в России его объявили в розыск.