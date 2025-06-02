На выборах президента в Польше победил кандидат, объявленный в России в розыск

На выборах в Польше победил кандидат от оппозиции.
Кароль Навроцкий победил во втором туре выборов президента Польши. Кандидат от оппозиционной партии «Право и справедливость» набрал более 50% голосов, сообщает избирком Польши.
«По итогам обработки 100% бюллетеней Кароль Навроцкий набрал 50,9% голосов избирателей», — сообщает телеканал TVP Info. Оппонент Навроцкого, мэр Варшавы, представитель правящей Гражданской коалиции Рафал Тшасковский получил 49,1% голосов.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕОба кандидата в президенты Польши объявили о своей победе: один из них хвастался ГУЛАГом и спорил с Зеленским.
Голосование во втором туре выборов президента в Польше прошло 1 июня. Exit poll отдавали победу Тшасковскому с минимальным преимуществом, однако Навроцкий сумел опередить его.
Кароль Навроцкий — историк по образованию, ему 42 года. Он придерживается консервативных идей, руководит Институтом национальной памяти. Женат, воспитывает троих детей. Навроцкий замешан в сносе памятников воинам Красной Армии на территории Польши. За это в России его объявили в розыск.