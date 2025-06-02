Ребенка убило током на пляже около капчагайской турбазы

Как рассказала его тетя, видеообращение которой появилось в социальных сетях, несчастный случай произошел 24 мая вблизи одной из капчагайских турбаз. Также пострадали несколько человек, которые побежали на помощь. Их тоже ударило током.
По словам женщины, на диком пляже около клуба есть барханы и провисшие провода ЛЭП, которых не видно.
«Часов в 12 24 мая мой племянник пошел поиграть на бархан. (Он — прим.), скорее всего, не увидел провисший провод, так как он сливается на фоне неба, и его убило током. Есть заключение. Девушку, которая тоже бежала на крик нашей бабушки, которая его нашла, чтобы помочь, тоже ударило током. У нее ожоги второй степени. Брату успели крикнуть, чтобы он пригнулся. Еще одного парня ударило током», — сообщила женщина.
По ее словам, никаких предупреждающих знаков на пляже не было.
«Они (администрация — прим.) знали об этой проблеме, так как там убило в прошлом году их коров. Сама администрация никаких мер по безопасности отдыхающих не приняла. Никого на въезде не предупреждают, место не ограждали, плакатов никаких нет», — отмечает тетя погибшего мальчика.
Как сообщили в акимате города Конаева, электросети на указанной территории находятся в частной собственности.
«После трагического инцидента опоры были перенесены подальше от пляжа. По данному факту управлением полиции города Конаева возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 306 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Проводится досудебное расследование. Ситуация находится на контроле», — заверили в акимате Конаева.
Напомним, 18 мая 26-летний житель Петропавловска во время рыбалки зацепил спиннингом ЛЭП и погиб от удара током. Ранее в Уральске 9-летний мальчик получил удар током во дворе жилого дома. Инцидент произошел 30 апреля. По словам очевидцев, ребенок полез на крышу электроподстанции за застрявшим в проводах мячом и получил удар разрядом тока. Ребенка госпитализировали, он находился в тяжелом состоянии.