Ребенка убило током на пляже около капчагайской турбазы

«Часов в 12 24 мая мой племянник пошел поиграть на бархан. (Он — прим.), скорее всего, не увидел провисший провод, так как он сливается на фоне неба, и его убило током. Есть заключение. Девушку, которая тоже бежала на крик нашей бабушки, которая его нашла, чтобы помочь, тоже ударило током. У нее ожоги второй степени. Брату успели крикнуть, чтобы он пригнулся. Еще одного парня ударило током», — сообщила женщина.