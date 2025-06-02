В Воронежской области беспилотники ВСУ повредили дома и ЛЭП на трассе М-4

По его данным, в одном из пригородных населенных пунктов обломки беспилотника повредили остекление частных домов и несколько автомобилей. Еще один автомобиль получил повреждения непосредственно в Воронеже. Другой беспилотник упал на ЛЭП на трассе М-4 «Дон», в результате чего произошел обрыв высоковольтного провода. Участок дороги в сторону Ростова пришлось перекрыть. Последствия ночной атаки устраняют оперативные службы.