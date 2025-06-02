В Воронежской области беспилотники ВСУ повредили дома и ЛЭП на трассе М-4

Над регионом сбиты 15 БПЛА.
В трех муниципалитетах Воронежской области в ночь на 2 июня было уничтожено более 15 беспилотников ВСУ. Обломками БПЛА повреждены автомобили, жилые дома и ЛЭП на трассе М-4 «Дон», сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«Обнаружено, уничтожено и подавлено более 15 БПЛА. Пострадавших среди гражданского населения нет», — написал Гусев в Telegram.
По его данным, в одном из пригородных населенных пунктов обломки беспилотника повредили остекление частных домов и несколько автомобилей. Еще один автомобиль получил повреждения непосредственно в Воронеже. Другой беспилотник упал на ЛЭП на трассе М-4 «Дон», в результате чего произошел обрыв высоковольтного провода. Участок дороги в сторону Ростова пришлось перекрыть. Последствия ночной атаки устраняют оперативные службы.