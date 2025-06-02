«Нельзя угрожать»: на Западе оценили слова Келлога о Путине

«И Трамп, и Келлог, и американские конгрессмены прекрасно понимают, что Путин — очень жесткий собеседник, которому нельзя угрожать», — написало издание. Американская сторона также считает, что у российского лидера имеется собственная стратегия ведения переговоров по украинскому вопросу, основанная на реальном положении дел.