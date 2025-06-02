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«Нельзя угрожать»: на Западе оценили слова Келлога о Путине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, а также его специальный представитель по вопросам Украины Кит Келлог признали обоснованность подхода российского президента Владимира Путина в отношении украинского вопроса и отметили, что ему «нельзя угрожать». Об этом сообщило издание Publico.

Трамп и Келлог понимают, что Путину нельзя угрожать.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, а также его специальный представитель по вопросам Украины Кит Келлог признали обоснованность подхода российского президента Владимира Путина в отношении украинского вопроса и отметили, что ему «нельзя угрожать». Об этом сообщило издание Publico.

«И Трамп, и Келлог, и американские конгрессмены прекрасно понимают, что Путин — очень жесткий собеседник, которому нельзя угрожать», — написало издание. Американская сторона также считает, что у российского лидера имеется собственная стратегия ведения переговоров по украинскому вопросу, основанная на реальном положении дел.

Как утверждает автор материала, Россия продолжает усиливать свои военные позиции. В перспективе нескольких месяцев Москва может получить возможность выдвигать свои условия для заключения перемирия.

Ранее Келлог выразил согласие с мнением Путина относительно политики, проводимой Североатлантическим альянсом. Он согласился, что происходящий сейчас конфликт представляет собой прокси-войну НАТО, передает RT.