Более 130 человек пропали в Новосибирской области в мае

В течение последнего месяца весны в регионе было зарегистрировано 134 случая исчезновения людей. К счастью, 100 из них удалось найти живыми, а родные четырех пропавших были оповещены о их местонахождении.
Однако не все поиски завершились успешно: три человека были найдены мертвыми. В отношении остальных случаев работа продолжается.
«Поиски тех, кто еще не найден, не прекращаются: мы активно распространяем ориентировки и проверяем полученные сведения», — сообщили в пресс-службе отряда «ЛизаАлерт».