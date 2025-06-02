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Более 130 человек пропали в Новосибирской области в мае

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» в Новосибирской области опубликовал отчет о своей деятельности за май.

В течение последнего месяца весны в регионе было зарегистрировано 134 случая исчезновения людей. К счастью, 100 из них удалось найти живыми, а родные четырех пропавших были оповещены о их местонахождении.

Однако не все поиски завершились успешно: три человека были найдены мертвыми. В отношении остальных случаев работа продолжается.

«Поиски тех, кто еще не найден, не прекращаются: мы активно распространяем ориентировки и проверяем полученные сведения», — сообщили в пресс-службе отряда «ЛизаАлерт».