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Названа причина смерти девушки, найденной мёртвой на заборе в Перми

Брат погибшей показал справку из морга.

Источник: Аргументы и факты

Причину смерти 18-летней девушки, найденной мёртвой на заборе в Перми 11 мая, назвали родственникам погибшей специалисты морга, сообщает 59.RU.

Речь идёт о молодой жительнице Пермского края Надежде, которая родилась и выросла в Мокино, но недавно переехала жить и работать в Пермь. Тело девушки нашли на заборе возле кафе, где она отдыхала незадолго до смерти. Версий о том, что могло случиться с молодой пермячкой, было много. Министерство территориальной безопасности Пермского края настаивало на том, что гибель не носит криминальный характер и к ней не причастны иностранцы. Ведомство также обнародовало данные анализов, в которых была указана слишком большая доза алкоголя в крови — при таких показателях не живут. СКР по Пермскому краю проводит расследование, чтобы установить все обстоятельства случившегося с девушкой.

По данным 59.RU, родные найденной мёртвой на заборе Надежды уже получили справку из морга, в которой говорится о причине смерти девушки. В документе, который показал брат девушки, говорится, что причиной смерти стала травма сердца с гемоперикардом (скопление крови в околосердечной сумке) из-за падения на острый предмет на улице. Уточняется, что экспертиза по делу продолжается.

Напомним, погибшую Надежду похоронили в родном селе Мокино 15 мая. Проститься с девушкой пришли сотни людей. Семья очень тяжело переживает горе и надеется на тщательное расследование СКР.