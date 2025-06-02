Названа причина смерти девушки, найденной мёртвой на заборе в Перми

Речь идёт о молодой жительнице Пермского края Надежде, которая родилась и выросла в Мокино, но недавно переехала жить и работать в Пермь. Тело девушки нашли на заборе возле кафе, где она отдыхала незадолго до смерти. Версий о том, что могло случиться с молодой пермячкой, было много. Министерство территориальной безопасности Пермского края настаивало на том, что гибель не носит криминальный характер и к ней не причастны иностранцы. Ведомство также обнародовало данные анализов, в которых была указана слишком большая доза алкоголя в крови — при таких показателях не живут. СКР по Пермскому краю проводит расследование, чтобы установить все обстоятельства случившегося с девушкой.