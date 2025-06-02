Бастрыкину доложат о драке между мужчиной и подростком в Башкирии

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат об обстоятельствах драки в башкирском Стерлитамаке. Там подросток избил взрослого мужчину.
Когда несовершеннолетний вместе с двумя подругами стояли у многоэтажного дома, к ним подошел мужчина. Между ним и подростком началась драка. Молодой человека повалил старшего на землю.
По данному факту региональный Следком организовал доследственную проверку по статье «Хулиганство».
«Глава ведомства дал поручение руководителю СУ по РБ Владимиру Архангельскому доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — отметили в СКР.