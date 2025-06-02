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В американском Боулдере эвакуируют ряд районов из-за атаки на людей

Во время акции в поддержку израильских заложников в секторе Газа неизвестный атаковал участников, используя зажигательные смеси.

Источник: Аргументы и факты

Управление полиции города Боулдер, штат Колорадо, объявило о проведении эвакуации в нескольких кварталах в связи с инцидентом, связанным с нападением на прохожих на улице.

«Мы проводим эвакуацию в кварталах 1200, 1300 и 1400 Перл-стрит между улицами Уолнат и Пайн, пока продолжается расследование инцидента», — сообщили в управлении.

По информации CBS News, во время акции в поддержку израильских заложников в секторе Газа неизвестный атаковал участников, используя зажигательные смеси. По словам руководителя полиции, в результате нападения пострадали несколько человек, а предполагаемый злоумышленник был задержан.

Глава ФБР Кэш Патель назвал произошедшее целенаправленной террористической атакой.