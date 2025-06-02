Бастрыкин потребовал отчет о смерти постоялицы пансионата в Красноярском крае

Пожилая женщина с ограниченными возможностями была размещена в учреждении с апреля 2025 года. По предварительным данным, вместо необходимых ей медикаментов персонал пансионата давал ей снотворные препараты. После ухудшения состояния пенсионерки она была госпитализирована, однако спасти ее не удалось. На теле женщины обнаружены множественные гематомы, и следователи выясняют их причины.