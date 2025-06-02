Бастрыкин потребовал отчет о смерти постоялицы пансионата в Красноярском крае

Главу СК интересует качество предоставляемых услуг в учреждении.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под контроль расследование обстоятельств смерти инвалида, который находился в частном пансионате в селе Селиваниха на юге Красноярского края.
Пожилая женщина с ограниченными возможностями была размещена в учреждении с апреля 2025 года. По предварительным данным, вместо необходимых ей медикаментов персонал пансионата давал ей снотворные препараты. После ухудшения состояния пенсионерки она была госпитализирована, однако спасти ее не удалось. На теле женщины обнаружены множественные гематомы, и следователи выясняют их причины.
В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг в пансионате. Глава Следственного комитета потребовал от своих коллег из Красноярского края предоставить отчет о ходе расследования и его результатах.
Ранее рассказывали, что в Красноярске расследуется дело об истязании малолетнего ребенка.