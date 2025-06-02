Домашний алабай изувечил пенсионерку в Приморье

«Утром в селе Амгу Тернейского района домашняя собака породы “Алабай” напала на 70-летнюю пенсионерку», — написала прокуратура в своем telegram-канале. Там уточнили, что у женщины диагностированы рвано-укушенные травмы головы и лица. Ее состояние остается тяжелым.