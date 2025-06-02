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Домашний алабай изувечил пенсионерку в Приморье

В Тернейском районе Приморского края домашняя собака породы алабай напала на пожилую женщину и нанесла ей тяжелые раны. Об этом сообщила региональная прокуратура.

После нападения алабая пенсионерка находится в тяжелом состоянии.

В Тернейском районе Приморского края домашняя собака породы алабай напала на пожилую женщину и нанесла ей тяжелые раны. Об этом сообщила региональная прокуратура.

«Утром в селе Амгу Тернейского района домашняя собака породы “Алабай” напала на 70-летнюю пенсионерку», — написала прокуратура в своем telegram-канале. Там уточнили, что у женщины диагностированы рвано-укушенные травмы головы и лица. Ее состояние остается тяжелым.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Прокуратура осуществляет контроль за ходом расследования дела.

Случаи нападения собак на людей в России происходят не впервые. Так, в Нижневартовске группа бездомных собак напала на многодетную мать. Ведется проверка по факту возможной халатности со стороны должностных лиц, обязанных осуществлять отлов безнадзорных животных, передает RT.