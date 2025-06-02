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В Москве произошло два пожара на подземных парковках

Два возгорания на подземных парковках зафиксированы в понедельник утром в разных районах Москвы.

Два возгорания на подземных парковках зафиксированы в понедельник утром в разных районах Москвы.

Как стало известно «МК», первый пожар произошел в 5.45 на подземной парковке 28-этажного жилого дома на Дубининской улице. Здесь после замыкания в электрощитовой возник пожар на площади 5 кв. метров. В настоящее время он уже потушен.

Второй пожар начался в 6.25 на паркинге на Краснобогатырской улице. Предположительно очаг находится на минус первом этаже, пока ведется его поиск. Из зоны возгорания спасено три человека.