В Москве произошло два пожара на подземных парковках

Два возгорания на подземных парковках зафиксированы в понедельник утром в разных районах Москвы.
Как стало известно «МК», первый пожар произошел в 5.45 на подземной парковке 28-этажного жилого дома на Дубининской улице. Здесь после замыкания в электрощитовой возник пожар на площади 5 кв. метров. В настоящее время он уже потушен.
Второй пожар начался в 6.25 на паркинге на Краснобогатырской улице. Предположительно очаг находится на минус первом этаже, пока ведется его поиск. Из зоны возгорания спасено три человека.