Силы ПВО России сбили 162 украинских беспилотника за ночь

По данным ведомства, наибольшее количество дронов — 57 — было сбито над Курской областью. В Белгородской области нейтрализовали 31 беспилотник, в Липецкой — 27, в Воронежской — 16, в Брянской и Рязанской — по 11. Кроме того, шесть дронов были уничтожены над Орловской областью, два — над Республикой Крым и один — над Тамбовской областью.