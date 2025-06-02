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Силы ПВО России сбили 162 украинских беспилотника за ночь

Силы противовоздушной обороны России уничтожили 162 украинских беспилотных летательных аппарата над несколькими регионами страны. Об этом в понедельник, 2 июня, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Силы противовоздушной обороны России уничтожили 162 украинских беспилотных летательных аппарата над несколькими регионами страны. Об этом в понедельник, 2 июня, сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, наибольшее количество дронов — 57 — было сбито над Курской областью. В Белгородской области нейтрализовали 31 беспилотник, в Липецкой — 27, в Воронежской — 16, в Брянской и Рязанской — по 11. Кроме того, шесть дронов были уничтожены над Орловской областью, два — над Республикой Крым и один — над Тамбовской областью.

Уточняется, что это произошло в период с 20:10 (мск) 1 июня до 02:00 (мск) 2 июня, говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Ранее жители Воронежа сообщили о серии взрывов, прогремевших в Северном районе города.