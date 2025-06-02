Под Воронежем перекрыли трассу М4 из-за БПЛА

В Воронежской области после того, как украинский беспилотник упал на линию электропередач, перекрыли трассу М4. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале.
По данным главы региона, всего за минувшую ночь над областью силами противовоздушной обороны было уничтожено 15 вражеских БПЛА. При падении одного из них была повреждена высоковольтная линия.
«При падении БПЛА на ЛЭП произошел обрыв высоковольтного провода на трассе М-4 “Дон”. Небольшой участок дороги в сторону Ростова пришлось временно перекрыть, был организован объезд через Богучар. На местах происшествий работают оперативные службы», — пояснил Гусев.
Губернатор также отметил, что пострадавших среди жителей региона нет. Кроме того, обломки сбитого БПЛА повредили остекление в нескольких частных домах, частично пострадали автомобили.
Ранее «МК» писал, что в Ярославской области ограничена работа мобильного интернета из-за предупреждения об опасности БПЛА.