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Глава СК Бастрыкин запросил доклад по делу о подтоплении дома в Сызрани

Из-за некачественной дороги в Сызрани может обрушиться жилой дом.

Источник: Комсомольская правда

Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о нарушении прав жителей Сызрани. В 2018 году на улице Новой уложили некачественное дорожное покрытие. Здесь не сделали водоотводную канаву и не укрепили обочину. В результате один из домов, который находится на склоне, постоянно подтапливает.

— Дом находится в сырости, возникла угроза его обрушения, — прокомментировала пресс-служба СК России и отметила, что здесь живут три инвалида.

На нижних этажах дома цветет плесень, а гараж и надворные постройки уже обрушились. Но аварийным он не признан, а власти никакого содействия не оказывают. Владелица дом обратилась в информационный центр СК РФ. По поручению Бастрыкина уже заведено уголовное дело. Также глава ведомства затребовал доклад о результатах его расследования.