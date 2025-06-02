Глава СК Бастрыкин запросил доклад по делу о подтоплении дома в Сызрани

Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о нарушении прав жителей Сызрани. В 2018 году на улице Новой уложили некачественное дорожное покрытие. Здесь не сделали водоотводную канаву и не укрепили обочину. В результате один из домов, который находится на склоне, постоянно подтапливает.
— Дом находится в сырости, возникла угроза его обрушения, — прокомментировала пресс-служба СК России и отметила, что здесь живут три инвалида.
На нижних этажах дома цветет плесень, а гараж и надворные постройки уже обрушились. Но аварийным он не признан, а власти никакого содействия не оказывают. Владелица дом обратилась в информационный центр СК РФ. По поручению Бастрыкина уже заведено уголовное дело. Также глава ведомства затребовал доклад о результатах его расследования.