Глава СК Бастрыкин запросил доклад по делу о подтоплении дома в Сызрани

На нижних этажах дома цветет плесень, а гараж и надворные постройки уже обрушились. Но аварийным он не признан, а власти никакого содействия не оказывают. Владелица дом обратилась в информационный центр СК РФ. По поручению Бастрыкина уже заведено уголовное дело. Также глава ведомства затребовал доклад о результатах его расследования.