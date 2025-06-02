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В Иркутской области 4 человека погибли за неделю в ДТП

С 26 мая по 1 июня зарегистрировано 29 ДТП.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области с 26 мая по 1 июня 2025 года зарегистрировано 29 ДТП с тяжелыми последствиями. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Госавтоинспекции региона, 4 человека погибли, еще 32 получили травмы различной степени тяжести, среди пострадавших — 6 несовершеннолетних. Всего в ДТП было повреждено 26 транспортных средств.

— С участием водителей, находящихся в состоянии опьянения, произошло 5 ДТП. 8 водителей в момент ДТП управляли транспортными средствами, не имея водительского удостоверения, — поделились инспекторы.

Анализ причин аварий показывает, что большинство происшествий произошло из-за нарушений правил расположения транспортных средств на проезжей части и превышения скорости, не соответствующей дорожным условиям. Серьезную проблему представляют случаи непредоставления преимущества пешеходам на переходах.