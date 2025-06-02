В Иркутской области 4 человека погибли за неделю в ДТП

В Иркутской области с 26 мая по 1 июня 2025 года зарегистрировано 29 ДТП с тяжелыми последствиями. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Госавтоинспекции региона, 4 человека погибли, еще 32 получили травмы различной степени тяжести, среди пострадавших — 6 несовершеннолетних. Всего в ДТП было повреждено 26 транспортных средств.