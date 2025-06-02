ВСУ выпустили 162 беспилотника на российские регионы

«В период с 20.10 мск 1 июня до 02.00 2 июня дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 162 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — написало ведомство в своем telegram-канале. Там уточнили, что в воздушном пространстве Курской области было уничтожено 57 БПЛА, над Белгородской областью — 31 БПЛА, над Липецкой — 27, в небе Воронежской области — 16. В Брянской и Рязанской областях сбито по 11 беспилотников, в Орловской — шесть, над территорией Республики Крым — два, и еще один БПЛА был ликвидирован над Тамбовской областью.