За ночь сбили 162 БПЛА над девятью российскими регионами

В Белгородской области накануне вечером при обстреле поселка Пролетарский погибла женщина. В результате атаки беспилотников на Рязань были повреждены припаркованные автомобили и разбиты окна в нескольких домах. Аналогичные повреждения зафиксировали в Воронежской области. Также в регионе произошел обрыв высоковольтного провода на трассе М-4 «Дон». В Курской области после падения обломков БПЛА загорелись несколько частных домов и гараж.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов рассказал, что в Лебедянском районе пострадал один человек, осколками дрона задело два дома. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об отсутствии пострадавших и последствий на земле. Власти Крыма, Орловской и Тамбовской областей пока никак не комментировали атаки.