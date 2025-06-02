В Нефтегорском районе экс-руководителя отделения связи обвиняют в хищении выплат

Полицейские установили, что ранее несудимая местная жительница некоторое время работала в должности начальника отделения связи. Достоверно зная механизм движения денежных средств жителей одного из поселков и имея возможность контролировать поступление, нахождение и выдачу материальных ценностей, она присваивала часть предназначенных к выплате денег. Также полицейские установили, что она похищала некоторые товары, предназначенные для реализации в отделении связи. Со слов обвиняемой, распоряжаясь похищенными деньгами по собственному усмотрению, она планировала впоследствии восполнить недостачу в кассе организации.