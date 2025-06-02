В Тулунском районе водителя автовоза нашли мертвым

В Тулунском районе возбуждено уголовное дело из-за убийства 45-летнего водителя грузовика-автовоза. Тело мужчины нашли в ночь на 31 мая на стоянке возле деревни Трактово-Курзан. Об этом КП-Иркутск сообщили в СУ СКР Иркутской области.