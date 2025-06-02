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В Тулунском районе водителя автовоза нашли мертвым

Фура стояла возле деревни Трактово-Курзан, там произошла трагедия.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Тулунском районе возбуждено уголовное дело из-за убийства 45-летнего водителя грузовика-автовоза. Тело мужчины нашли в ночь на 31 мая на стоянке возле деревни Трактово-Курзан. Об этом КП-Иркутск сообщили в СУ СКР Иркутской области.

— В настоящее время следователи проводят все необходимые следственные действия, назначены экспертизы, допрошены свидетели, — поделились следователи.

По предварительным данным, мужчина стал жертвой насильственной смерти.

Уголовное дело квалифицировано по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Ранее КП-Иркутск сообщала, что четыре человека погибли в авариях на дорогах Иркутской области за минувшие семь дней.