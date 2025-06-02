В Хабаровске салон угнанной машины оказался залит кровью

В Хабаровске ночью инспекторы ДПС попытались остановить автомобиль, водитель которого проигнорировал законное требование полиции. Началось преследование. Остановить машину удалось лишь в районе Ильинки, нарушителя задержали, сообщает hab.aif.ru.
Салон автомобиля оказался залит кровью — следы были и на сиденьях, и на полу. По неподтвержденной информации, машина числится в угоне, а водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
В телеграм-канале «ДПС Контроль Хабаровск» появилась версия, что в салоне автомобиля мог находиться погибший человек, тело которого якобы позже сбросили в реку. Официально эти данные не подтверждены.
В Следственном комитете по Хабаровскому краю редакции сообщили, что проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.