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В Хабаровске салон угнанной машины оказался залит кровью

Полиция задержала пьяного водителя после погони, в машине были следы возможного преступления.

Источник: Соцсети

В Хабаровске ночью инспекторы ДПС попытались остановить автомобиль, водитель которого проигнорировал законное требование полиции. Началось преследование. Остановить машину удалось лишь в районе Ильинки, нарушителя задержали, сообщает hab.aif.ru.

Салон автомобиля оказался залит кровью — следы были и на сиденьях, и на полу. По неподтвержденной информации, машина числится в угоне, а водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

В телеграм-канале «ДПС Контроль Хабаровск» появилась версия, что в салоне автомобиля мог находиться погибший человек, тело которого якобы позже сбросили в реку. Официально эти данные не подтверждены.

В Следственном комитете по Хабаровскому краю редакции сообщили, что проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.