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Антинаркотический рейд провели в ночных клубах Волгограда

В субботу, 31 мая, полицейские и сотрудники Росгвардии проверили бары и клубы Центрального района.

Волгоградские правоохранители продолжают проводить рейдовые мероприятия для пресечения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Так, в прошедшую субботу полицейские и росгвардейцы проверили увеселительные заведения Центрального района Волгограда, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. В них сотрудники правоохранительных органов выявляли граждан, находящихся в состоянии наркотического опьянения. Для этого была задействована передвижная лаборатория областного наркодиспансера.