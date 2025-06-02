Антинаркотический рейд провели в ночных клубах Волгограда

Так, в прошедшую субботу полицейские и росгвардейцы проверили увеселительные заведения Центрального района Волгограда, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. В них сотрудники правоохранительных органов выявляли граждан, находящихся в состоянии наркотического опьянения. Для этого была задействована передвижная лаборатория областного наркодиспансера.