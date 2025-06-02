Один человек погиб и трое пострадали в ДТП с фурой в Башкирии.

По предварительной информации, 47-летний местный житель за рулём «БМВ 520i» при выезде со второстепенной дороги не уступил грузовику JАС и столкнулся с ним. В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался до приезда скорой медицинской помощи. Его пассажиры, 42-летняя женщина и двое несовершеннолетних детей, 8 и 6 лет, госпитализированы.