Мужчину насмерть сбили на пешеходном переходе в Екатеринбурге

Смертельное ДТП случилось вечером 1 июня на улице Предельная в Екатеринбурге. По данным ГИБДД, на мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, наехал водитель грузовой автомашины Mercedes.
52-летний пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда бригады медиков скорой помощи.
За рулем грузовика находился 51-летний мужчина со стажем управления транспортными средствами 14 лет, он прошел медицинское освидетельствование на состояние опьянения -трезв.
По факту дорожной аварии с погибшим назначено проведение расследования.