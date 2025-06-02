Ричмонд
+14°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчину насмерть сбили на пешеходном переходе в Екатеринбурге

Водитель грузовика наехал на 52-летнего мужчину на улице Предельная.

Смертельное ДТП случилось вечером 1 июня на улице Предельная в Екатеринбурге. По данным ГИБДД, на мужчину, который​ переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, наехал водитель грузовой автомашины Mercedes.

52-летний пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда бригады медиков скорой помощи.

За рулем грузовика находился 51-летний мужчина со стажем управления транспортными средствами 14 лет, он прошел медицинское освидетельствование на состояние опьянения -трезв.

По факту дорожной аварии с погибшим назначено проведение расследования.