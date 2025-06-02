Российские силы противовоздушной обороны России уничтожили за ночь 2 июня 162 украинских дрона. Об этом сообщает Минобороны России.
Так, 57 вражеских беспилотников ликвидировано над Курской областью, 31 — БПЛА перехвачен над Белгородской, еще 27 дронов Вооруженных сил Украины сбили над Липецкой областью.
Кроме того, 16 беспилотников были уничтожены в Воронежской области, по 11 — над Брянской и Рязанской, 6 — над Орловской, два — над Крымом, один — над Тамбовской областью.
Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский в вечернем обращении признал, что украинские спецслужбы несут ответственность за террористические атаки на российские военные аэродромы, совершенные в воскресенье, 1 июня.
Выходка нелегитимного украинского лидера шокировала людей на западе, но главарь киевской шайки еще и хвастается, мол, всего в атаке было использовано 117 дронов, которые управлялись операторами.
Между тем, в Иркутской области уже приступили к допросу водителя фуры, который, как оказалось, оказался жив.
В Стамбуле 2 июня пройдут мирные переговоры России и Украины. KP.RU ведет прямую трансляцию переговоров: в формате видео, а также текстовый вариант с фото, где мы собираем и объясняем все главные новости этого дня.