Сильнейшая буря на Солнце: 3 июня Землю снова ждет удар

Во вторник вероятность магнитной бури очень высока — 80%. Это серьезный показатель, который фиксируется нечасто. Геомагнитный индекс в течение дня будет держаться около 5 баллов, а пик активности — с полуночи до 10 утра, когда ожидаются пять «красных» баллов. Кроме того, сохраняется вероятность (15%) так называемой возбужденной магнитосферы — когда организм реагирует, даже если официально бури нет. Метеозависимые люди могут почувствовать упадок сил, головные боли, бессонницу, скачки давления и тревожность.