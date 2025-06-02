Марочко перечислил освобожденные ВС РФ территории в ДНР, Сумской и Харьковской областях

В ходе активного наступления войска группировки «Север» освободили населенные пункты Марьино Локня, Владимировка, Беловоды и Константиновка, расположенные в Сумской области. Благодаря действиям соединений группировки «Запад» были установлены контроль над населенными пунктами Каменка, Дорошовка, Радьковка, Строевка и Кондрашовка в Харьковской области, а также над Новым, Липовым и Торским в Донецкой Народной Республике. Кроме того, подразделения Южной группировки войск заняли населенные пункты Ступочки, Романовка, Старая Николаевка и Игнатовка на территории Донецкой Народной Республики.