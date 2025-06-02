А. Бастрыкин затребовал доклад о семье с инвалидами из проблемного дома в Сызрани

Жительница города Сызрань обратилась к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с жалобой на нарушение жилищных прав своей семьи.
По её словам, в 2018 году возле её дома на улице Новая было уложено плохое дорожное покрытие без дренажной системы и укреплений.
Из-за этого здание регулярно подтопляется водой, страдает от повышенной влажности и находится под угрозой разрушения. В результате распространения плесени пострадали нижние этажи, гараж и хозяйственные постройки.
Семья проживает в доме вместе с тремя инвалидами, включая сына заявительницы, которым сложно быстро эвакуироваться в экстренной ситуации.
Несмотря на обращения, жильё пока официально не признано аварийным, помощь семье не предоставлена.
Следственным управлением СКР по Самарской области ведётся расследование уголовного дела, инициированного распоряжением самого Бастрыкина.
Руководителю управления поручили подготовить отчёт обо всех промежуточных и итоговых выводах следствия, учитывая изложенные факты жалобы.
Выполнение поручения контролируется непосредственно центральным аппаратом ведомства.
Подписывайтесь на нас в Телеграме, чтобы не пропустить новости о Самаре и регионе!