Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Воронежем перекрыли трассу М-4 после падения БПЛА на ЛЭП

Властями организован объезд через Богучар.

Источник: Аргументы и факты

В Воронежской области после падения украинского БПЛА на ЛЭП и обрыва высоковольтного провода перекрыли федеральную трассу М-4 «Дон», заявил в своем Telegram-канале глава региона Александр Гусев.

«Небольшой участок дороги в сторону Ростова пришлось временно перекрыть, был организован объезд через Богучар. На местах происшествий работают оперативные службы», — говорится в его публикации.

По информации губернатора, минувшей ночью средствами ПВО и РЭБ было ликвидировано 15 беспилотников противника в трех муниципалитетах.

Напомним, ранее сегодня в Минобороны сообщили, что российская система противовоздушной обороны обезвредила 162 украинских беспилотных летательных аппарата.