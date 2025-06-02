Под Воронежем перекрыли трассу М-4 после падения БПЛА на ЛЭП

В Воронежской области после падения украинского БПЛА на ЛЭП и обрыва высоковольтного провода перекрыли федеральную трассу М-4 «Дон», заявил в своем Telegram-канале глава региона Александр Гусев.
«Небольшой участок дороги в сторону Ростова пришлось временно перекрыть, был организован объезд через Богучар. На местах происшествий работают оперативные службы», — говорится в его публикации.
По информации губернатора, минувшей ночью средствами ПВО и РЭБ было ликвидировано 15 беспилотников противника в трех муниципалитетах.
Напомним, ранее сегодня в Минобороны сообщили, что российская система противовоздушной обороны обезвредила 162 украинских беспилотных летательных аппарата.